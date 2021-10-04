ФСБ ликвидировала ячейку "Хизб ут-Тахрир"* в московском регионе

Силовики задержали восемь человек, подозреваемых в пропаганде террористической идеологии.

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали ячейку террористов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в московском регионе. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В ходе специальной операции были задержаны восемь человек.

В Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, задержано два главаря и шесть ее активных участников. из сообщения ФСБ РФ

По данным ведомства, задержанные пропагандировали среди жителей Москвы и Подмосковья террористическую идеологию. В ходе обысков у них была обнаружена и изъята запрещенная на территории России литература. Целью деятельности злоумышленников являлось разрушение институтов светского общества и насильственное свержение власти.

Следственными органами возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии.

Видео: ФСБ России

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* - террористическая организация, запрещена в РФ