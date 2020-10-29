ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

Силовики предотвратили преступление, направленное против правоохранительных органов в регионе.

ФСБ России предотвратила в Карачаево-Черкесии теракт. Об этом сообщили представители Центра общественных связей. По информации от сотрудников силового ведомства, преступление подготавливал местный житель, который является сторонником ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

В городе Черкесске предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Задержан осуществлявший его подготовку по указанию боевиков житель Кабардино-Балкарской Республики, 2001 года рождения, ЦОС ФСБ РФ

В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России