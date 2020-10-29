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ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

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Силовики предотвратили преступление, направленное против правоохранительных органов в регионе.

ФСБ России предотвратила в Карачаево-Черкесии теракт. Об этом сообщили представители Центра общественных связей. По информации от сотрудников силового ведомства, преступление подготавливал местный житель, который является сторонником ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

В городе Черкесске предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Задержан осуществлявший его подготовку по указанию боевиков житель Кабардино-Балкарской Республики, 2001 года рождения,

ЦОС ФСБ РФ

В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: кабардино-балкария, карачаево-черкесия, теракт, фсб, черкеск
Категории: Новости России, Терроризм, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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