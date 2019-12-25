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В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом
Сегодня, 9:26
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В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом

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Подозреваемого вычислили по ориентировке.

В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом. Об этом сообщили правоохранительные органы по Приморью. Ранее оперативникам сообщили о том, что дети заметили около учебного учреждения подозрительного гражданина. Его остановил охранник. после того, как злоумышленника не пропустили на территорию учреждения, тот достал предмет, напоминающий оружие.

Поступило сообщение директора местной школы о том, что на территории образовательного учреждения находится неизвестный, имеющий при себе предмет, похожий на оружие. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ.

пресс-служба МВД по Приморскому краю

По ориентировке сотрудники закона смогли установить личность подозреваемого. Ео поймали по месту жительства. "Незнакомцем" оказался 18-летний юноша. Он объяснил, что хотел потренироваться на школьных турниках. При себе молодой человек имел страйкбольный автомат с пластиковыми пулями.

В социальных сетях появился ролик, сделанный около школы в городском микрорайоне Врангель. В кадре видны служебные машины полиции. В видео указано, что детей передают в руки родителей.

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Фото: официальный сайт МВД России
 

Теги: мвд, находка, приморье, страйкбольный автомат, школа
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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