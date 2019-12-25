В Петербурге бездомный попал в аварию на угнанном BMW, после вернул его на место

В Петербурге бездомный попал в аварию на угнанном BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 5 сентября в полицию Фрунзенского района поступило сообщение от 56-летнего кладовщика. Мужчина рассказал, что у дома 16 по Грузовому проезду неизвестный угнал его автомобиль BMW, попал в аварию, после чего вернул иномарку на место.
Днем этого же дня у дома №16 по Грузовому проезду полиция задержала ранее судимого 33-летнего бездомного. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).
Ранее мы писали, что злоумышленница очаровала женатого владельца "Шевроле" и угнала его машину.
Фото: pexels.com
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