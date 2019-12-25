В Петербурге бездомный попал в аварию на угнанном BMW, после вернул его на место

Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей

В Петербурге бездомный попал в аварию на угнанном BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 5 сентября в полицию Фрунзенского района поступило сообщение от 56-летнего кладовщика. Мужчина рассказал, что у дома 16 по Грузовому проезду неизвестный угнал его автомобиль BMW, попал в аварию, после чего вернул иномарку на место.

Днем этого же дня у дома №16 по Грузовому проезду полиция задержала ранее судимого 33-летнего бездомного. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

Ранее мы писали, что злоумышленница очаровала женатого владельца "Шевроле" и угнала его машину.

Фото: pexels.com