На Малой Охте неизвестные порезали мать и сына в квартире

На Малой Охте при невыясненных обстоятельствах мужчина и женщина получили серьезные ранения в собственной квартире.

В Красногвардейском районе Петербурга при неизвестных обстоятельствах мать и сын получили ножевые ранения в собственной квартире.В случившемся разбираются правоохранительные органы.

Известно, что инцидент произошел около девяти часов вечера 30 ноября. Медики Александровской больницы приняли пациентов с колото-резаными ранениями. Пострадавшими оказались близкие родственники: 45-летний петербуржец и его 69-летняя мать. Врачам “скорой помощи” пришлось госпитализировать пострадавших из дома по Новочеркасскому проспекту.

Также у пациентов выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, раны предплечий с повреждением артерии. Их состояние оценивается как тяжелое. Мужчина в настоящее время не способен давать показания. Оперативники пытаются узнать о произошедшем от его матери.