Вместо опят грибник под мхом нашел человеческий череп

Останки усопшего направлены в морг для установления личности и причин смерти.

Петербуржец в поисках грибов нашел в лесополосе человеческие останки, сообщает 11 сентября пресс-служба ГУ МВД по городу.

Известно, что в понедельник днем мужчина отправился в лес около дома №16 на Грузовом проспекте. Прогуливаясь и высматривая грибы, он наткнулся на странный предмет, который по форме был похож на человеческий череп заросший мхом. О страшной находке грибник сразу сообщил в полицию Невского района.

Прибывшие на место правоохранительные органы подтвердили догадки петербуржца и доставили человеческие останки в морг для установления причин смерти. Также специалистам предстоит установить личность погибшего.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в отеле "Кемпински" на Мойке отравились 12 человек‍.