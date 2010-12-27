Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В отеле "Кемпински" на Мойке отравились 12 человек‍
Сегодня, 11:39
0
lesjasap
192

В отеле "Кемпински" на Мойке отравились 12 человек‍

0
 
 

Жертвами пищевого отравления стали сотрудники самой гостиницы.

Утром 11 сентября поступила информация о массовом отравлении на территории отеля "Кемпински". Персонал гостиницы по набережной Мойки,22  обратился за экстренной медицинской помощью. В настоящее время заведения проверяют сотрудники Роспотребнадзора. По предварительным сведениям, пострадало 12 человек, среди них - ни одного гостя.

Сейчас эксперты занимаются анализом продуктов в столовой отеля для работников. Специалисты сделали пробы готовой и закупленной продукции и воды.

Напомним, что в Северной столице участились подобные случаи. Недавно проблемы со здоровьем появились после обеда в Константиновском дворце, а еще ранее - в гостинице "Прибалтийская".

Фото: Piter.tv

Все новости района
Теги:
Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Происшествия

Оставить комментарий

5