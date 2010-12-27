В отеле "Кемпински" на Мойке отравились 12 человек‍

Жертвами пищевого отравления стали сотрудники самой гостиницы.

Утром 11 сентября поступила информация о массовом отравлении на территории отеля "Кемпински". Персонал гостиницы по набережной Мойки,22 обратился за экстренной медицинской помощью. В настоящее время заведения проверяют сотрудники Роспотребнадзора. По предварительным сведениям, пострадало 12 человек, среди них - ни одного гостя.

Сейчас эксперты занимаются анализом продуктов в столовой отеля для работников. Специалисты сделали пробы готовой и закупленной продукции и воды.

Напомним, что в Северной столице участились подобные случаи. Недавно проблемы со здоровьем появились после обеда в Константиновском дворце, а еще ранее - в гостинице "Прибалтийская".

Фото: Piter.tv