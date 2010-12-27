У участников банкета в Константиновском дворце заподозрили отравление‍

Роспотребнадзор проверяет поставщиков продуктов.

В Петербурге зафиксировано еще одно массовое отравление. На этот раз жертвами некачественной кухни стали сотрудники компании "Русь", которыv устраивали банкет в Константиновском дворце. Многие из гостей пожаловались на боли в животе именно после трапезы. В результате у пострадавших выявили кишечную инфекцию.

Инцидент произошел еще 29 августа, но последний из заболевших был госпитализирован в больницу 5 сентября. В настоящее время в профильных заведениях города находятся десять пациентов, отужинавших во дворце. Известно, что за блюда отвечал ресторан отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St Petersburg. Компания на данный момент не прокомментировала ситуацию.

По сведениям очевидцев, заболевшие в день инцидента посещали не только Константиновский дворец. Она также питались в ресторане "Гимназия" по Конногвардейскому бульвару, а завтрак был предоставлен цирком на Фонтанке. Специалисты Роспотребнадзора проверяют все заведения на соответствие санитарным нормам. Информации о положительных пробах на вирус еще не поступало.

Напомним, что ранее у отравившихся участников конгресса "Росатома" в "Прибалтийской" нашли норовирус‍.

Фото: Pixabay.com