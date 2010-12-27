У участников конгресса "Росатома" в "Прибалтийской" нашли норовирус‍

Продолжается расследование инцидента с массовым отравлением гостей в гостинице "Прибалтийская".

Роспотребнадзор выяснил, как именно гости гостиницы "Прибалтийская" могли заразиться опасной кишечной инфекцией. По данным специалистов ведомства. переносчиками норовирусов стали официанты. К такому выводу пришли эксперты "Центра гигиены и эпидемиологии" Санкт-Петербурга.

Сотрудники организации отметили, что норовирусы передаются орально-фекальным путем. Именно их обнаружили эксперты в материалах больных представителей "Росатома", а также персонала заведения.

Отметим, что Роспотребнадзор продолжает проводить расследование. В ресторане отеля завершается дезинфекция. После происшествия меню пришлось экстренно урезать, чтобы исключить все ингредиенты, которые могли стать причиной эпидемиологической вспышки. Кроме этого специалисты взяли забор воды во всей гостинице, изучают кухонное оборудование, продукты и приготавливаемые блюда.

Фото: Piter.tv