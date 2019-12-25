В Приморском районе проверили готовность уборочной техники к работе зимой

Убирать внутридворовые территории в районе в зимнем сезоне выйдут более 500 дворников.

Стало известно, в каком состоянии сфера благоустройства Приморского района подходит к зимнему сезону. В четверг, 8 октября, состоялся традиционный осмотр уборочной техники перед зимним сезоном. Подробности приводят в районной администрации.

В частности, районные жилкомсервисы и дорожное предприятие ОАО "Коломяжское" показали почти 60 единиц техники, среди которых – тракторы, снегоуборочные машины и многое другое. К зимнему сезону готовятся 223 единицы зимней уборочной техники, среди которых 63 – техника жилкомсервисов, а остальные 160 – техника ОАО "Коломяжское".Убирать внутридворовые территории в районе в зимнем сезоне выйдут более 500 дворников.

Ранее мы сообщали о том, что перенесенные из-за коронавируса испытания теплосетей ГУП "ТЭК СПб" проведет с 12 по 22 октября. Они затронут девять районов Петербурга и один район Ленобласти.

Фото: gov.spb.ru