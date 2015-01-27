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В Приморском районе поврежденный рукав временного водоснабжения организовал фонтан

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Инцидент произошел в районе 18:30 часов напротив дома №131/1 по улице Савушкина.

В Приморском районе поврежденный рукав временного водоснабжения организовал фонтан. Об этом вечером 22 октября очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Инцидент произошел в районе 18:30 часов напротив дома №131/1 по улице Савушкина. На место тут же прибыла бригада ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга". Выяснилось, что проезжающий автомобиль повредил рукав временного водоснабжения. В итоге образовался фонтан высотой более трех метров. В ближайшее время специалисты устранят повреждение, сообщили в пресс-службе организации. 

Ранее в Курортном районе восстановили водоснабжение после аварии на водоводе вдоль Левашовского шоссе.

Видео: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб

Теги: авария, рукав, фонтан
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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