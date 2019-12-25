В Приморском районе продолжают устанавливать наружное освещение

Светильники появятся вокруг школ, детских садов, на придомовых территориях.

Целый квартал в Приморской районе обзаводится новыми фонарями у школ, детских садиков, на придомовых территориях и детских площадках. Как сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению, светильники появятся в микрорайоне между улицами Оптиков, Яхтенная, Туристская и Богатырским проспектом.

Отмечается, что на объекте уже заложили 96 деталей фундамента, 39 опор и проложили 200 метров кабельной линии. Всего на территории смонтируют 112 опор и 162 светильника. Также работы ведутся в квартале, ограниченном проспектами Авиаконструкторов и Шуваловский и улицами Планерной и Глухарской. К 30 июня на участке восстановят благоустройство. В плане у рабочих осветить Богатырский проспект от Байконурской улицы до Коломяжского проспекта, сейчас ведутся подготовительные работы.

Все светильники подключат к электричеству до конца года.

Ранее мы рассказывали, что в Центральном районе Петербурга появились инновационные кабельные колодцы.

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению