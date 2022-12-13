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В Приморском районе пожарные тушили гараж
Сегодня, 9:28
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В Приморском районе пожарные тушили гараж

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С огнем боролись 10 человек личного состава и две спецмашины.

Сегодня, 26 марта, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Огонь вспыхнул в гараже на улице Генерала Хрулева, 18. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В цельнометаллическом, размером 3х7 метра гараже происходило горение по всей площади.

Пресс-служба ГУ МЧС по региону

С огнем боролись 10 человек личного состава и две спецмашины. Спасатели потушили пламя в 03:23. 

В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в Купчино мужчина провалился под асфальт.

Фото: Piter.tv 

Теги: мчс, пожар в гараже, улица генерала хрулева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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