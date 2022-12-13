В Приморском районе пожарные тушили гараж

С огнем боролись 10 человек личного состава и две спецмашины.

Сегодня, 26 марта, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Огонь вспыхнул в гараже на улице Генерала Хрулева, 18. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В цельнометаллическом, размером 3х7 метра гараже происходило горение по всей площади. Пресс-служба ГУ МЧС по региону

С огнем боролись 10 человек личного состава и две спецмашины. Спасатели потушили пламя в 03:23.

В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv