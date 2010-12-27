В Приморском районе появится первый спорткомплекс с центром киберспорта

Он будет принадлежать футбольному клубу "Коломяги"

У футбольного клуба "Коломяги" появится учебно-тренировочная база. Участок под строительство на Солунской улице выделило городское правительство, сообщает пресс-центр Смольного.

На этом месте планируется создать два открытых футбольных поля с искусственным покрытием и подогревом, где можно будет тренироваться и соревноваться целый год. Также на территории будущего комплекса появится учебный корпус с первым в Петербурге центром киберспорта.

Отмечается, что создание базы важно для футбольного клуба, ведь на протяжении многих лет официальные игры он проводит на гостевых стадионах, а не в домашнем Приморском районе.

На строительство выделено пять лет и инвестиций на 460 миллионов рублей.

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