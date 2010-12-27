В конкурсе "Парад садов" в Петербурге выбрали шесть победителей

Всего на конкурс были представлены почти двадцать объектов.

В Петербурге подвели итоги конкурса "Парад садов", победителями которого стали шесть городских объектов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Сад Даниила Гранина был представлен в номинации "Уютный сад", в которой оценивались объекты, сочетающие комфорт, благоустроенность и яркое убранство. В номинации "Сад для всех" выиграл сквер между Дворцовым проспектом и Александровской улицей в Петергофе. Номинацию "Сад цветов" выиграл сад, расположенный между проспектом Науки и улицей Верности.

Бульвар на проспекте Юрия Гагарина стал победителем в номинации "Креативный сад". Ладожский парк оказался лучшим в номинации "Сад плюс", так как в нем были проведены большие работы по благоустройству. В этой же номинации был признан одним из лучших бульвар Красных Зорь.

Всего на конкурс были представлены почти двадцать объектов.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству