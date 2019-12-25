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В Приморском районе появится спортивно-зрелищный комплекс с трибунами
Сегодня, 18:44
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В Приморском районе появится спортивно-зрелищный комплекс с трибунами

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Ранее на территории планировалось построить крытый спортивный стадион без трибун.

На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства были одобрены изменения в планировочную документацию для территории между Комендантским проспектом, Глухарской и Нижне-Каменской улицами. Согласно планировке, в квартале должны были построить крытый спортивный стадион без трибун. Теперь это будет спортивно-зрелищный комплекс площадью 7,5 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 500 зрительских мест. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: пресс-служба Смольного

После окончательного утверждения проектов планировки и межевания территории будет рассмотрен вопрос о целевом предоставлении участка ООО "Братство" для реализации проекта. 

Фото: пресс-служба Смольного

Ранее Градсовету представили проект спорткомплекса ФК "Коломяги". На участке площадью 2 га планируют создать два здания, два футбольных поля, парковку. В своем проекте архитекторы обратились к эстетике супрематизма. В такой концепции будут выполнены фасады. Спортивный клуб будет рассчитан на 1000 посетителей. 

Главное фото: pexels.com

Теги: спортивно-зрелищный комплекс, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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