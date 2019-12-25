  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Градсовету представили проект спорткомплекса ФК "Коломяги"
Сегодня, 9:06
143
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Градсовету представили проект спорткомплекса ФК "Коломяги"

0 0

Проект предусматривает строительство двух строений и двух полей.

Градостроительный совет при правительстве Петербурга 6-го октября рассмотрел архитектурно-градостроительный облик спортивного клуба, который будет построено в муниципальном округе Коломяги. Проект разработала Архитектурная мастерская Михаила Мамошина.

Заказчиком выступает АНО "Футбольный клуб "Коломяги". Стадион и прилегающие к нему здания хотят построить на Солунской улице, участок 17. 

На участке площадью 2 га планируют создать два здания, два футбольных поля, парковку. В своем проекте архитекторы обратились к эстетике супрематизма. В такой концепции будут выполнены фасады. Спортивный клуб будет рассчитан на 1000 посетителей. 

Члены Градсовета выразили свои претензии. Архитектор Евгений Герасимов сказал о том, что проект нарушает существующие правила землепользования и застройки. Председатель Градсовета Владимир Григорьев указал на то, что строительство разрешено на расстоянии не менее 50 метров от АЗС или торгового центра. 

Фото: ООО "Архитектурная мастерская Мамошина"

Теги: градсовет, спортивный клуб, спорткомплекс, фк коломяги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии