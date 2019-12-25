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В Приморском районе построят детский сад с бассейном
Сегодня, 16:31
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В Приморском районе построят детский сад с бассейном

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На строительство понадобится 3 года.

На Орлово-Денисовском проспекте в Приморском районе Петербурга появится новый детский сад. Постановление правительства о предоставлении земельного участка для строительства подписал губернатор города, сообщила его пресс-служба. 

Возведение объекта займет 3 года. Застройщиком выступит ООО "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад". Дошкольное учреждение будет рассчитано на 140 мест. На прилегающей территории обустроят открытые игровые и физкультурные площадки для каждой детской группы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что до конца года в Кировском районе появится Центр социальной реабилитации инвалидов. 

Фото: Piter.TV

Теги: детский сад, соцобъект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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