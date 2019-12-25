До конца года в Кировском районе появится Центр социальной реабилитации инвалидов

Объект будет построен раньше срока.

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Кировском районе готов на 75%. Губернатор Петербурга проинспектировал ход строительства, сообщила пресс-служба Смольного.

На данный момент идет монтаж внутренних инженерных систем и коммуникаций оборудования. Объект на улице Морской Пехоты строится с опережением графика, и будет готов к концу 2020-го года. Центр рассчитан на медицинскую и социальную реабилитацию инвалидов. Он будет оснащен спортивным залом, бассейном, актовым кабинетом, кабинетом физиотерапии, массажным кабинетом, отделением пребывания и отдыха после процедур, изостудией.

Подобные центры также есть в Василеостровском, Приморском и Центральном районах. Отмечается, что они не создавались с 2015-го года.

Фото: gov.spb.ru