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До конца года в Кировском районе появится Центр социальной реабилитации инвалидов
Сегодня, 14:30
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nadezhda_sib

До конца года в Кировском районе появится Центр социальной реабилитации инвалидов

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Объект будет построен раньше срока.

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Кировском районе готов на 75%. Губернатор Петербурга проинспектировал ход строительства, сообщила пресс-служба Смольного.

На данный момент идет монтаж внутренних инженерных систем и коммуникаций оборудования. Объект на улице Морской Пехоты строится с опережением графика, и будет готов к концу 2020-го года. Центр рассчитан на медицинскую и социальную реабилитацию инвалидов. Он будет оснащен спортивным залом, бассейном, актовым кабинетом, кабинетом физиотерапии, массажным кабинетом, отделением пребывания и отдыха после процедур, изостудией.

Подобные центры также есть в Василеостровском, Приморском и Центральном районах. Отмечается, что они не создавались с 2015-го года. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: соцобъект, центр социальной реабилитации инвалидов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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