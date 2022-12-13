В квартире на Коломяжском проспекте полиция ликвидировала подпольное казино

В квартире полицейские обнаружили и изъяли 30 игровых автоматов и 13 персональных компьютеров, оборудованных для проведения азартных игр.

В Приморском районе Петербурга нашли очередное нелегальное игорное заведение. Незаконный бизнес был организован в четырехкомнатной квартире дома 15/2 по Коломяжскому проспекту. Персонал заведения попытался избежать общения с полицией, поэтому стражам порядка пришлось применить спецсредства для проникновения в квартиру. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В квартире полицейские обнаружили и изъяли 30 игровых автоматов и 13 персональных компьютеров, оборудованных для проведения азартных игр. В квартирном казино находились семеро игроков, а также два администратора и охранник.

Полицейские установили, что незаконная игорная деятельность велась несколько месяцев. Средний доход составлял около 100 тысяч рублей в сутки. Для привлечения клиентов администраторы казино осуществляли

рассылку рекламных сообщений через мессенджеры.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Полиция устанавливает организаторов нелегального бизнеса.

В апреле в Петербурге полицейские ликвидировали девять нелегальных игорных клубов.

Фото и видео: МВД