В Приморском районе обновили три километра дорожного полотна

Движение по дороге уже запустили. Трамваи курсируют по этому участку.

В Приморском районе привели в порядок три километра дорожного полотна в зоне трамвайных путей на улице Савушкина. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Работы прошли на участке от улицы Академика Крылова до Планерной улицы. Специалисты ремонтировали дорогу в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Они уложили порядка 17 тыс. квадратных метров литого асфальтобетона.

Движение по дороге уже запустили. Трамваи курсируют по этому участку. В 2025 году в планах привести в нормативное состояние проезжую часть и тротуары.

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Фото: Piter.tv