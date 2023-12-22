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Житель Невского района Петербурга открыл огонь по оперативникам
Сегодня, 15:28
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Житель Невского района Петербурга открыл огонь по оперативникам

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На место случившегося прибыли оперативные службы.

Сегодня, 25 мая, в Невском районе мужчина напал на полицейских. Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили в tg-канале "True Питер".

Известно, что стрельба произошла в квартире на Народной улице. Выясняются обстоятельства случившегося. Пока стрелка задержать не удалось. 

На место случившегося прибыли оперативные службы. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на трассе "Санкт-Петербург-Псков" в ДТП пострадал ребенок.

Фото: Piter.tv

Теги: напал на полицейских, полиция, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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