Житель Невского района Петербурга открыл огонь по оперативникам

На место случившегося прибыли оперативные службы.

Сегодня, 25 мая, в Невском районе мужчина напал на полицейских. Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили в tg-канале "True Питер".

Известно, что стрельба произошла в квартире на Народной улице. Выясняются обстоятельства случившегося. Пока стрелка задержать не удалось.

На место случившегося прибыли оперативные службы. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на трассе "Санкт-Петербург-Псков" в ДТП пострадал ребенок.

Фото: Piter.tv