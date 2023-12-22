Житель Невского района Петербурга открыл огонь по оперативникам

Сегодня, 25 мая, в Невском районе мужчина напал на полицейских. Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили в tg-канале "True Питер".
Известно, что стрельба произошла в квартире на Народной улице. Выясняются обстоятельства случившегося. Пока стрелка задержать не удалось.
На место случившегося прибыли оперативные службы. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на трассе "Санкт-Петербург-Псков" в ДТП пострадал ребенок.
Фото: Piter.tv
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