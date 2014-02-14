На место происшествия отправился снегоход.

В Приморском районе обнаружили труп на льду Финского залива. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Сообщение в экстренные службы поступило от заявителя 14-го февраля около 16:30. Тело заметили в районе Петровской аллеи. На место выехал снегоход. Около 17:00 началась подготовка к транспортировке трупа.

Остальные детали случившегося пока не известны.

Еще один трагический случай произошел в Колпинском районе. 10-летняя девочка ушла ночью из дома, после чего ее тело обнаружили на детской площадке.

Фото: pixabay.com