В Приморском районе на "зебре" сбили женщину с 4-летним ребенком

По факту происшествия проводится проверка.

Вечером в воскресенье, 5 января, в Приморском районе водитель иномарки сбил двух человек. По данным дорожной полиции, авария произошла около 17:00 на перекрестке Стародеревенской и Камышоваой улиц.

На регулируемом пешеходном переходе 4-летнего мальчика и женщину 1960-го года сбил автомобиль Honda CRV, за рулем которого находился 48-летний водитель.

Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии, а женщина – в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что виновник ДТП с "Мерседесом" на Невском был пьян и без прав.

Видео: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"