Стало известно, где петербуржцы чаще всего встречаются на праздниках

Под наблюдение Piter.TV попали рестораны и кофейни города.

Пиковый сезон в новогодние праздники испытывают не только музеи и кинотеатры, но также и рестораны с кафе. Piter.tv совместно с разработчиками приложения Firstep проанализировал, куда петербуржцы чаще всего ходят на новогодних праздниках, назначая там встречи и свидания. Приложение сделали студенты и аспиранты ИТМО.

Всего были проанализированы данные с 5 декабря по 5 января. Принцип приложения таков – при регистрации пользователь выбирает три своих любимых заведения среди ресторанов, баров и кофеен Петербурга. При просмотре профилей пользователей можно пригласить любого понравившегося человека на свидание в его любимое место. Чтобы начать чат и договориться о встрече, сначала надо принять приглашение. На это есть 24 часа, иначе удалится автоматически.

В пятерку любимых мест пользователей приложения попала сеть "Буше", кофейни Starbucks, сеть ресторанов "Токио Сити", а также грузинские рестораны "Хачапури и Вино". Замыкают пятерку рестораны "Марчеллис".

Молодые люди чаще всего приглашают девушек на свидания в "Буше" (5602 отправленных приглашений), Starbucks (3985 приглашений) и в Caffe Italia (1249 приглашений отправлено). Девушки зовут представителей противоположного пола в "Старбакс" (1104 отправленных приглашений), рестораны "Токио сити" (896 приглашений) и в сеть "На парах" (553 приглашения).

Совокупно от числа всех пользователей больше всего приглашений было принято на походы в "Токио Сити", "Буше", "Старбакс", "Хачапури и Вино", сеть Market Place и Caffe Italia.

Фото: Pexels