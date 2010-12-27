На Байконурской изнасиловали 9-летнюю девочку

Следком возбудил уголовное дело.

В Приморском районе изнасиловали 9-летнюю девочку. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что 9 октября около пяти часов вечера у дома на Байконурской улице неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2010 года рождения.

Следственный комитет 29 октября возбудил уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Ранее азиат в спортивках развратил школьницу в лифте в Парголово.

Фото: Рixabay