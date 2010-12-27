Азиат в спортивках развратил школьницу в лифте в Парголово

В полицию обратилась мама 13-летней девочки.

Полиция Выборгского района Петербурга ищет смуглого мужчину в кепке, который попытался изнасиловать школьницу в подъезде дома. Об этом сообщило ИА "Журналистские расследования".

Мама несовершеннолетней обратилась в полицию 14 октября. Она рассказала, что мужчина настиг девочку 13-ти лет в лифте многоэтажки на улице Михаила Дудина. Там он совершил насильственные действия сексуального характера. Было еще не поздно – восемь вечера, когда многие только возвращаются с работы.

Школьница рассказала, что у мужчины высокий рост, азиатская внешность, он был в темном спортивном костюме и кепке.

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