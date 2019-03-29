На Глухарской улице инвестор построил детский сад на 215 мест

В здании есть бассейн, залы для музыкальных и физкультурных занятий, комнаты для кружков, кабинеты психолога и логопеда.

В Приморском районе Петербурга завершилось строительство детского сада на 215 мест. Объект находится на Глухарской улице, участок 28, северо-западнее пересечения с Планерной улицей. Реализацией проекта занимался холдинг "РСТИ". Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург".

Дошкольное учреждение занимает трехэтажное здание общей площадью более 5,7 тыс. квадратных метров. Здесь есть просторные спальни, раздевалка, игровая зона, буфетная и туалеты. У каждой группы имеется собственный вход, что обеспечивает удобство и безопасность детей.

Кроме того, в здании есть бассейн, залы для музыкальных и физкультурных занятий, комнаты для кружков, кабинеты психолога и логопеда, помещение для охраны, медицинский блок и кухня с отдельным входом.

На территории для прогулок установили теневые навесы, сделали спортивную площадку с набивным покрытием. Для безопасности воспитанников установили забор с воротами и калитками.

Отдел строительного контроля СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подчиненный Комитету по строительству, осуществляет регулярный мониторинг готовности объектов, финансируемых за счет средств инвесторов.

Ранее мы писали, что в сентябре в ЖК "Каменка" заработает школа на 825 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"