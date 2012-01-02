В Приморском районе днем горел склад

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В Приморском районе сегодня, 18 декабря, произошел пожар. На улице 3-я Конная Лахта загорелся сварочный склад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:56. К этому часу в помещении сварочного цеха пламя распространилось по площади 10 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 50 минут. В 12:37 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv