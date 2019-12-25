В Приморском районе бизнесмены повредили саженцы деревьев елками для продажи

Жители возмущены отношением продавцов к природе и работе озеленителей.

В Приморском районе работники елочного базара повредили саженцы деревьев. Они разгружали товар прямо на газон и на нем открыли ярмарку. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В Приморском районе, на углу Лыжного пр. и Мебельной ул., граждане с эвакуатора г/н В469РУ198 разгружали ёлки прямо на газон, где были посажены молодые саженцы. Там же на газоне устроили вольер для продажи ëлок. Свидетель случившегося

В соцсетях горожане активно комментируют случившееся. Жители возмущены отношением продавцов к природе. Они требуют убрать елочный базар с газона и привести в порядок территорию.

Ранее на Piter.tv: стали известны адреса елочных базаров в Петербурге.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП ЧП Санкт-Петербург