На Камышовой улице автоледи сбила 10-летнего мальчика на велосипеде

Ребенка увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Днем 25 июня в Приморском районе Петербурга произошла авария. Около двух часов дня во внутридворовом проезде дома №48 на Камышовой улице 10-летний мальчик на велосипеде угодил под колеса иномарки. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

За рулем автомобиля Mitsubishi Lancer находилась женщина 1962 года рождения. Мальчик находился на улице вместе со своего матерью. В результате ДТП ребенок получил травмы средней степени тяжести. Его увезли в больницу для оказания помощи.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay.com