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На Камышовой улице автоледи сбила 10-летнего мальчика на велосипеде
Сегодня, 15:13
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Alena_Zinovieva

На Камышовой улице автоледи сбила 10-летнего мальчика на велосипеде

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Ребенка увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Днем 25 июня в Приморском районе Петербурга произошла авария. Около двух часов дня во внутридворовом проезде дома №48 на Камышовой улице 10-летний мальчик на велосипеде угодил под колеса иномарки. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

За рулем автомобиля Mitsubishi Lancer находилась женщина 1962 года рождения. Мальчик находился на улице вместе со своего матерью. В результате ДТП ребенок получил травмы средней степени тяжести. Его увезли в больницу для оказания помощи.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что момент ДТП со сбитыми мотоциклистами на Бабушкина попал на видео.

Фото: pixabay.com

Теги: авария, велосипедист, наезд на ребёнка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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