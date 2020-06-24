Момент ДТП со сбитыми мотоциклистами на Бабушкина попал на видео

Момент аварии попал на камеры наблюдения.

На перекрестке улиц Ивановской и Бабушкина в Невском районе Петербурга произошла авария с мотоциклом. Как видно на записи ДТП 24 июня, поступившей в распоряжение Piter.tv, водитель легкового автомобиля думал успеть проехать перед перекрестком. Однако у него на пути встали мотоциклисты, которые резко "сорвались" по зеленому сигналу светофора на своей полосе.

Судя по записям, один из двух пассажиров байка мог получить травмы.

Ранее мы сообщали о том, что во Всеволожском районе Ленобласти "легковушка" въехала в дерево. Водитель погиб.

Видео: Piter.tv