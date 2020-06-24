  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:38
57
fvbykov
Код вставки плеера

Момент ДТП со сбитыми мотоциклистами на Бабушкина попал на видео

0 0

Момент аварии попал на камеры наблюдения.

На перекрестке улиц Ивановской и Бабушкина в Невском районе Петербурга произошла авария с мотоциклом. Как видно на записи ДТП 24 июня, поступившей в распоряжение Piter.tv, водитель легкового автомобиля думал успеть проехать перед перекрестком. Однако у него на пути встали мотоциклисты, которые резко "сорвались" по зеленому сигналу светофора на своей полосе.

Судя по записям, один из двух пассажиров байка мог получить травмы. 

Ранее мы сообщали о том, что во Всеволожском районе Ленобласти "легковушка" въехала в дерево. Водитель погиб.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, видео с камер, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии