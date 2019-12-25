Во Всеволожском районе Ленобласти "легковушка" въехала в дерево

Водитель погиб.

В результате аварии во Всеволожском районе Ленобласти погиб человек. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в третьем часу дня 24 июня на 31-м километре трассы "Петербург - Запорожское - Приозерск" автомобиль въехал в дерево.

Уточняется, что водитель 1970 года рождения (стаж с 2010 года) за рулем "Рено Логан" по пути в Петербург сьехал в левый кювет. В результате происшествия водитель скончался от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Piter.tv