Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Приморском районе проведут выходной велопробег
Сегодня, 12:57
0
Rybka123
95

В Приморском районе проведут выходной велопробег

0
 
 

Петербуржцы преодолеют дистанцию 9,5 километров.

В субботу, 25 августа, в Приморском районе Петербурга пройдет  велопробег "Приморская восьмерка".

Жители Северной столицы смогут преодолеть дистанцию длинную 9,5 километров. Мероприятие стартует в 13:00 возле здания администрации Приморского района, а завершится через час у стен молодежного досугового центра.

Организаторы обещают в самом начале вручить участникам подарки, а в конце провести различные конкурсы.

Велопробег согласован с ГИБДД, сотрудники которой обеспечат велосипедистам безопасное движение.  

Ранее на Piter.TV: Всего 15% петербуржцев любят татуировки 

Теги:
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

5