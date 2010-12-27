В Приморском районе проведут выходной велопробег

Петербуржцы преодолеют дистанцию 9,5 километров.

В субботу, 25 августа, в Приморском районе Петербурга пройдет велопробег "Приморская восьмерка".

Жители Северной столицы смогут преодолеть дистанцию длинную 9,5 километров. Мероприятие стартует в 13:00 возле здания администрации Приморского района, а завершится через час у стен молодежного досугового центра.

Организаторы обещают в самом начале вручить участникам подарки, а в конце провести различные конкурсы.

Велопробег согласован с ГИБДД, сотрудники которой обеспечат велосипедистам безопасное движение.

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