Всего 15% петербуржцев любят татуировки

В опросе поучаствовали 1200 петербуржцев.

В Санкт-Петербурге провели опрос, который показал, что только 15% любят тату и следят за развитием тату-искусства. Об этом сообщет пресс-служба соцсети "Фотострана".

В опросе поучаствовали 1200 петербуржцев. 15% опрошенных заявили, что если тату на теле не так много, то это очень эстетично и на это приятно смотреть. Но большее количество человек считают иначе.

21% опрошенных уверены, что татуировки не украшают человека, а наоборот - только портят данную от природы красоту. Нейтрально к "наколкам" относятся 37% респондентов. Пресс-служба соцсети "Фотострана"

Противники татуировок сказали, что некоторые "картинки" выглядят пугающе. Большинство мужчин не хотят видеть тату на женщинах, так как они и так прекрасны по своей природе. Женщины же боятся символов, которые замечают на теле мужчин.

Ранее Рэпер T-killah набил у себя на лице тату "Россия Игорь".

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