В Приморском районе 64 спецмашины вышли на массовую очистку улиц

В Приморском районе Петербурга дорожные службы продолжают уборку последствий снегопада. В пресс-службе районной администрации сообщили, что работы выполняет техника АО "Коломяжское".
По данным администрации, на улицах задействовано 64 единицы спецтехники, которая обеспечивает очистку проезжей части и прилегающих территорий. Ведомство отметило, что "на контроле у дорожных служб — вся улично-дорожная сеть".
Информация о необходимости привлечения дополнительной техники или изменении режима уборки не приводилась.
Ранее Смольный назвал условия применения бионорда на улицах в сильные морозы.
Фото: пресс-служба Приморского района
