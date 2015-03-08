В Приморском районе 64 спецмашины вышли на массовую очистку улиц

Снегопад парализует район десятки машин.

В Приморском районе Петербурга дорожные службы продолжают уборку последствий снегопада. В пресс-службе районной администрации сообщили, что работы выполняет техника АО "Коломяжское".

По данным администрации, на улицах задействовано 64 единицы спецтехники, которая обеспечивает очистку проезжей части и прилегающих территорий. Ведомство отметило, что "на контроле у дорожных служб — вся улично-дорожная сеть".

Информация о необходимости привлечения дополнительной техники или изменении режима уборки не приводилась.

Ранее Смольный назвал условия применения бионорда на улицах в сильные морозы.

Фото: пресс-служба Приморского района