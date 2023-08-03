Смольный назвал условия применения бионорда на улицах в сильные морозы

В городе объяснили использование бионорда только при ледяной корке в холода.

В Петербурге озвучили условия, при которых дорожные службы переходят с технической соли на бионорд. Вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил, что реагент используют точечно и только в периоды, когда на покрытиях формируется ледяная корка.

Разумишкин уточнил, что при температурах ниже −10…−12 градусов техническая соль теряет эффективность. В таких погодных условиях дорожные службы применяют бионорд.

По словам вице-губернатора, приоритетом остаётся минимизация использования реагентов. Он омтетил, что задача, которую власти поставили – постараться по возможности обходиться все-таки малыми средствами, с помощью технической соли и превентивной обработки перед снегопадами.

Дополнительных корректировок в регламент применения реагентов не сообщалось.

Фото: Telegram / Разумишкин