На Вербной улице 1 сентября откроется новая поликлиника

Учреждение будет обслуживать 600 местных жителей в день.

С 1 сентября новая поликлиника на Вербной улице в Приморском районе Петербурга начнет принимать пациентов. Об этом сообщили в Telegram-канале Смольного "Пул 78", объект посетил губернатор Александр Беглов.

Известно, что новое учреждение будет обслуживать 600 местных жителей в день. Строительно-монтажные работы на объекте завершили в декабре прошлого года, тогда же было получено и разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас в поликлинике устраняют недочеты, закупают и устанавливают оборудование.

Ранее мы сообщали, что в Невском районе на Дальневосточном проспекте будет построено новое здание школы.

Фото: Telegram / Пул 78