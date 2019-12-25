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В Приморском районе 14-летняя девочка попала с больницу с отравлением таблетками
Сегодня, 16:15
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В Приморском районе 14-летняя девочка попала с больницу с отравлением таблетками

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Известно, что пострадавшая посещала психолога  в центре "Бехтерева". 

Накануне, 25 ноября,  в Приморском районе Петербурга школьница отравилась таблетками. По информации Piter.tv, пострадавшая попала в больницу.

Бригада скорой помощи забрала девочку из квартиры на проспекте Авиаконструкторов. Сейчас 14-летняя школьница находится в реанимации. 

Мать ученицы 8 класса рассказала, что ее дочь приняла 9 таблеток "Габапентин". Известно, что пострадавшая посещала психолога  в центре "Бехтерева". 

Добавим, что девушка живет в полной благополучной семье. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: студент из Купчино отравился таблетками и попал в больницу.

Фото: Piter.tv

 

Теги: отравилась таблетками, подростки, психические расстройства, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Музыкант Витя
Сегодня 19:12

Габапентин, а не гапа.

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