В Приморском районе 14-летняя девочка попала с больницу с отравлением таблетками

Известно, что пострадавшая посещала психолога в центре "Бехтерева".

Накануне, 25 ноября, в Приморском районе Петербурга школьница отравилась таблетками. По информации Piter.tv, пострадавшая попала в больницу.

Бригада скорой помощи забрала девочку из квартиры на проспекте Авиаконструкторов. Сейчас 14-летняя школьница находится в реанимации.

Мать ученицы 8 класса рассказала, что ее дочь приняла 9 таблеток "Габапентин". Известно, что пострадавшая посещала психолога в центре "Бехтерева".

Добавим, что девушка живет в полной благополучной семье. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: студент из Купчино отравился таблетками и попал в больницу.

Фото: Piter.tv