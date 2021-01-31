Студент из Купчино отравился таблетками и попал в больницу

Известно, что юноша является студентом первого курса колледжа Кино и Телевидения.

Во Фрунзенском районе 16-летний юноша был госпитализирован в детскую больницу им. Филатова с острым пероральным отравлением. Молодой человек съел таблетки. Инцидент произошел накануне, 25 ноября.

По информации Piter.tv, подросток находится в реанимации. Его привезли в больницу из студенческого общежития на Бухарестской улице.

Известно, что юноша является студентом первого курса колледжа Кино и Телевидения. Ранее молодой человек обращался за консультацией в ПНД Фрунзенского района, где ему были назначены препараты "Анвифен" и "Атаракс" для лечения тревожности.

Ранее на Piter.tv: на улице Беринга 13-летний школьник перебегал дорогу на красный свет и попал под грузовик.

Фото: Piter.tv