В Приморском парке Победы установили огромную беседку в азиатском стиле

Парк находится у станции метро "Крестовский остров".

В Приморском парке Победы в конце прошлой недели появились два новых объекта — беседка в азиатском стиле и футбольное поле.

Размер поля с искусственным покрытием составляет 20 на 30 метров. Оно располагается в зоне спортивных площадок. Будет ли поле доступно для всех желающих — не уточняется.

Кроме того, в парке появилась большая беседка для тех, кто хочет передохнуть в тени.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что пространство у станции метро "Старая Деревня" ждет благоустройство.

Фото: ВКонтакте / Приморский парк Победы