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В Приморском парке Победы установили огромную беседку в азиатском стиле
Сегодня, 10:44
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском парке Победы установили огромную беседку в азиатском стиле

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Парк находится у станции метро "Крестовский остров".

В Приморском парке Победы в конце прошлой недели появились два новых объекта — беседка в азиатском стиле и футбольное поле.

Размер поля с искусственным покрытием составляет 20 на 30 метров. Оно располагается в зоне спортивных площадок. Будет ли поле доступно для всех желающих — не уточняется.

Кроме того, в парке появилась большая беседка для тех, кто хочет передохнуть в тени. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что пространство у станции метро "Старая Деревня" ждет благоустройство. 

Фото: ВКонтакте / Приморский парк Победы

Теги: беседка, благоустройство, приморский парк победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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