В Приморском парке Победы хотят создать первый городской огород и детский кластер

Концепция благоустройства уже создана, сейчас она находится на согласовании.

Приморский парк Победы на Крестовском острове ждут изменения. В зеленой зоне хотят создать зоны для занятия спортом, экологических инициатив, активности для детей и гастрономическую зону. Сейчас руководство работает над концепцией преобразований, рассказал "Петербургский дневник".

В парке планируют совместить природный ландшафт с новыми инфраструктурными объектами. Кроме того, планируется развитие навигации, транспортной доступности и логистики на территории. Одним из вариантов является создание современного детского кластера, первого городского огорода и выставочных паблик-арт-проектов.

Первые изменения намечены на конец 2020-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что расширение Южного шоссе не коснется парка Интернационалистов.

Фото: pppark.ru