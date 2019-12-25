Шоссе будет расширено за счет прилегающей территории.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что расширение Южного шоссе не коснется парка Интернационалистов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на главу Фрунзенского района Константина Серова.

Серов отметил, что расширение Южного шоссе не затронет парка Интернационалистов, так как это будет сделано за счет прилегающей территории. В настоящий момент этот участок "забит" машинами.

Сразу хочу всех успокоить: парк ни в коей мере не пострадает. Константин Серов, глава Фрунзенского района

Планируется, что расширение Южного шоссе на дорогах сократятся заторы.

Ранее мы сообщали о том, что троллейбусы изменят маршруты из-за ремонта на проспекте Мечникова.

Фото:Вконтакте/Защитим парк Интернационалистов