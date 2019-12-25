Изменения маршрутов связаны с работами на тепловых сетях.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что троллейбусы изменят маршруты из-за ремонта на проспекте Мечникова. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Свои маршруты изменят троллейбусы №18 и №38. Как оказалось, на соответствующем участке будут проводить работы на тепловых сетях. Так, движение заблокируют по проспекту Мечникова от Замшиной улицы до Кондратьевского проспекта.

В "Горэлектротрансе" отметили, что троллейбус №18 проследует от к/ст "Ж/д станция Ручьи" по ул. Руставели до к/ст "Площадь Академика Климова". А№38 от к/ст "Светлановский проспект" до к/ст "Улица Маршала Тухачевского".

Ранее мы сообщали о том, что в четверг утром пробки в Петербурге составили 4 балла.

Фото:Piter.TV