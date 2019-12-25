В четверг утром пробки в Петербурге составили 4 балла

"Красные" участки есть на Дальневосточном проспекте, Якорной улице, проспекте Косыгина, улице Коммуны.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что пробки в Петербурге утром составили 2 балла. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.карт".

Однако "красные" участки образовались на Дальневосточном проспекте, Якорной улице, проспекте Косыгина, улице Коммуны, Свердловской набережной, Кантемировской улице и на проспекте Непокоренных. Также плотное движение наблюдается на Дворцовой набережной.

Согласно данным сервиса, движение заблокировано около Финляндского вокзала.

Ранее мы сообщали о том, что в четверг в Петербурге сохранится прохлада.

Фото:яндекс.карты