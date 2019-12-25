В четверг в Петербурге сохранится прохлада

Температура воздуха составит +19…+21 градусов.

В четверг, 9 июля, Петербург останется в тыловой, холодной части циклона. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня в городе на Неве ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон на 2-3 градуса будет ниже климатической нормы.

В этот день столбики термометров покажут +19…+21 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что с четверга Эрмитаж запустит онлайн-продажу билетов.

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