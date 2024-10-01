Одна из нарушительниц миграционного законодательства не покинула территорию страны, когда ей аннулировали разрешение на временное проживание.

В Приморском крае вынесли решения о депортации иностранцев, нарушивших законодательство РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, одна из нарушительниц миграционного законодательства не покинула территорию страны, когда ей аннулировали разрешение на временное проживание. Вместе со своими несовершеннолетними детьми женщина была сопровождена полицейскими до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Шереметьево.

Кроме того, правоохранителями были исполнены решения о депортации шести ранее судимых граждан двух государств ближнего зарубежья в возрасте от 25 до 56 лет. Их сопроводили через пункт пропуска государственной границы, расположенный в аэропорту Кневичи города Владивостока.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области пресекли деятельность нарколаборатории.

Видео: УМВД по Приморскому краю