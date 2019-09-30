Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

В Воронежской области пресекли деятельность нарколаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 28-летний мужчина приобрел домовладение, где организовал производство синтетических наркотиков. В ходе обыска изъято оборудование и прекурсоры, а также более 77 кг "синтетики". Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Ростове-на-Дону в ходе рейда выявили 28 нарушителей миграционного законодательства.

Видео: УМВД по Воронежской области