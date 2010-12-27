В Приморском городском поселении прошла выставка "Молодежь читает и советует"

На выставке были представлены произведения, как современных авторов, так и классические произведения.

В минувший вторник, 16 июля, в Краснодолинской сельской библиотеке для читателей была оформлена книжная выставка "Молодежь читает и советует". Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского городского поселения.

На выставке были представлены произведения, как современных авторов, так и классические произведения. Экспозиция состояла из двух разделов: "Вечная классика" и "Модное чтение". Каждый из присутствующих смог поучаствовать в создании и пополнении этой выставки, рекомендовав к прочтению свою любимую книгу в рубрике " А что читаешь ты?".