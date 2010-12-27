В Приморске ищут пенсионерку

Ее вещи нашли на городском пляже.

Поздним вечером 9 августа в выборгскую полицию поступило сообщение о пропаже 71-летней пенсионерки. Об этом сообщают правоохранительные органы.

В полицию позвонила петербурженка, которая в течение дня не могла дозвониться до своей матери, проживающей на даче в городе Приморск. Соседи рассказали позже, что на городском пляже на Финском заливе нашли ее вещи.

Теперь поиски женщины ведет аварийно-спасательное формирование "Выборг".

Вчера мы сообщали, что пропавшая девочка из поселка Возрождение найдена живой.

Фото: pixabay.com